Rappresentative Figc: contro Massa Carrara ko di misura dei Giovanissimi e goleada degli Allievi

ROSELLE – Una sconfitta e una vittoria con goleada per le Rappresentative provinciali grossetane, impegnate in terra amica contro le coetanee di Massa Carrara. Buon gioco e impegno da parte delle formazioni maremmane, che hanno mostrato grande grinta dopo le prove non fortunate di Livorno. Al cento sportivo di Roselle ko di misura per i Giovanissimi, superati in rimonta 2-1. Tutte nella prima frazione di gioco le reti; vantaggio biancorosso di Vallone al 13′, pareggio dieci minuti dopo di Botrugno, cui segue l’acuto della vittoria di Domenichini. Porte inviolate nella ripresa.

Vistoso 8-2 degli Allievi (nella foto) di Grosseto che mettono sotto i rivali grazie soprattutto d un primo tempo da applausi. Nel riscaldamento, fuori gioco Hoxha per infortunio, sostituito da Bernardini. Rompe il ghiaccio Begnardi al 5′, poi il micidiale uno-due di Cargiolli e Columbu su rigore fra il 10′ e l’11’, ma ancora Columbu gonfia la rete alla mezz’ora. Manita di Nelli al 35′. Nella ripresa il Massa Carrara accorcia le distanze prima con Rodriguez e poi con Vicari, ma Fusini, Falconi e ancora Columbu vanificano tutto.

RAPRESENTATIVA ALLIEVI GROSSETO: Comi, Giansoldati, Bernardini F., Begnardi, Stauciuc, Loffredo, Falconi, Cargiolli, Fusini, Nelli, Columbu. A disposizione: Bonucci, Picchianti, Bernardini L., Cavallo, Vichi, Peralta, Hoxha, Mantignoni. All Magro.

MASSA CARRARA: Lula, Cenderelli, Moracchioli, Perinelli, Beqirllari, Fittipaldi, Bucella, Bottero, Granai, Vicari, Tamburini. A disposizione: Massa, Zajmi, Filippo, Biagini, Rossi, Zeni, Rodriguez, Orsini, Pugnana. All. Cricca.

ARBITRO: Powell di Grosseto.

MARCATORI: 5′ Begnardi, 10′ Cargiolli, 11′ (rig.), 30′ e 30′ st Columbu, 35′ Nelli, 3′ st Rodriguez, 7′ st Fusini, 14′ st Falconi, 20′ st Vicari.

RAPRESENTATIVA GIOVANISSIMI GROSSETO: Borghetti, Frediani (Sorvillo), Angiolini, Giraudo (Cozzatelli), Nardi, Bonucci (Curti), Busetta (Rossi), Foderi (D’Andrea), Miccoli (Mori), Vallone (Muscari), Bojinov. A disposizione: Nesti. All. Tognotti.

MASSA CARRARA: Lenzoni, Cortese, Rubini, Rami, Vernazza, Botrugno (Vanni), De Freo (Lagomarsini), Viti (Vulcano), Rosaia (Ragoni), Cherucci, Domenichini (Carli). A disposizione: Beghini. All. Grassi.

ARBITRO: Marconi di Grosseto.

MARCATORI: 13′ Vallone, 23′ Botrugno, 32′ Domenichini.