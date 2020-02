GIUNCARICO – Torna la nostra rubrica Maremma com’era, con le vecchie foto inviate dai lettori. Quella che vi proponiamo oggi è una foto scattata a Giuncarico, nel comune di Gavorrano. La fotografia risale al 1909, e ci è stata inviata da Mario Signorini. «L’immagine è stata scattata in piazza del Tribunale, a Giuncarico – racconta -. Il secondo in alto a sinistra è Vincenzo Signorini (mio nonno) classe 1899; è presumibile, pertanto, che siano i bambini della scuola (età presunta 10 anni) con il loro maestro. A guardare i visi di alcuni bambini pare di riconoscere persone già viste, ma magari è solo suggestione».

A guardare bene la foto probabilmente si tratta di una pluriclasse, come avveniva spesso nei paesi: un solo maestro e bambini di varie età. alcuni più piccoli e altri più grandi. Una curiosità: sulla porta, dietro al maestro, sembra ci sia una persona in piedi, si vedono le scarpe, ma pare sia stata cancellata chissà da chi e perché.

Si possono vedere bambini abbigliati poveramente e altri vestiti in maniera più ricca. Tre bambini hanno il fiocco al collo, mentre una della bambine sfoggia più collanine. I bambini seduti a terra, in prima fila, hanno le scarpe imbullettate, per non consumare le suole visto che le calzature dovevano durare e passavano spesso da fratello a fratello.

