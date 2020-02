Le Under 14 della Pallavolo Follonica avanti tutta: successi contro Calci e Elsasport

FOLLONICA – Due belle vittorie consecutive per le ragazze della squadra Under 14 Pallavolo Follonica blu. Gara in discesa e tre punti in tranquillità contro la Vbc Calci, superata con i parziali 25/22; 25/16, 25/19.

Più impegnativa la partita contro l’Elsasport Volley. Entrambe le squadre erano determinate a vincere, la partita infatti è stata equilibrata, entrambe si sono infatti aggiudicate due set.

Il tie break è terminato con il parziale di 16/14 per le ragazze della pallavolo Follonica che non si sono mai arrese, determinante lo spirito di squadra delle ragazze, la capacità di mantenere la concentrazione in campo e la voglia di vincere.



Le convocate: Chiara D’Amico, Mia Ovcharovich-Contu, Sofia Vanni, Marianna Martini, Agnese Mecacci, Matilde Stanghellini, Laila Fertah, Giulia Principali, Benedict Galeotti, Sofia Attanasio, Letizia Dorelli.