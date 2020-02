La pallavolo Uisp riparte con le Under 15, successo esterno della Virtus Maremma

GROSSETO – Al via anche il campionato femminile di volley Uisp, riservato alla categoria Under 15. La Virtus Maremma si è imposta fuori casa per 3 set a 1 sulla rappresentativa Uisp, con i punteggi di 17-25, 19-25, 25-23, 17-25. La ricezione è stata il punto cardine che ha deciso l’andamento della partita a favore delle ragazze di Sassofortino. Mercoledì 19 alle ore 17,45 ci sarà il prossimo incontro che vedrà fronteggiarsi Sda Pallavolo Uisp contro Grosseto Volley. Nell’altro incontro la Polisportiva Pallavolo Riotorto si è imposta per 3-0 sull’Infinito Viaggi.