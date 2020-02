Il Follonica si aggiudica il big match, Hc Castiglione superato dopo un buon inizio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – E’ del Follonica A di Pippo Guerrieri lo scontro al vertice del campionato di serie B di hockey su pista: al Casa Mora, nel recupero infrasettimanale, il Castiglione di Raffaele Biancucci mette la testa avanti nel primo tempo, poi deve subire il ritorno della squadra del golfo che vince alla fine per 9-6. Una sfida infinita quella tra le due formazioni (in pratica molti ragazzi del Castiglione provengono dal Follonica), che già in coppa Italia si sono date battaglia. Nei castiglionesi, sempre senza il portiere Gabriele Astorino che dovrà operarsi al menisco del ginocchio, ottima la prova di Alberto Cabiddu con una tripletta, così come quella di Oscar Bonarelli (poker) e Serse Cabella (3 gol) nel Follonica. Come detto il primo tempo regala emozioni forti e gioco spumeggiante: il Castiglione parte molto concentrato e tiene la pista senza disunirsi. Apre lo score Montauti, pareggia Bonarelli. L’HcC scappa via sul 3-1: doppietta di Cabiddu che batte inesorabilmente Irace in nemmeno un minuto; e dopo il gol di Bonarelli, chiude il primo tempo la rete di Lorenzo Biancucci per il 4-2 locale che manda le squadre al riposo.

Ad inizio ripresa il Follonica cambia letteralmente marcia: D’Amico pareggia subito, e poi in serie Cabella, il rigore di Bonarelli e ancora Cabella fanno volare gli azzurri sul 6-4, dopo appena cinque minuti. Piro realizza il 7-4, con Cabiddu che accorcia per i biancocelesti padroni di casa. Cabella e Montauti in pochi secondi vanno al botta e risposta, con Bonarelli al 20′ che chiude definitivamente i conti per il 9-6 finale. Una bella partita, divertente e con pochi tatticismi, anche se il Castiglione ha pagato troppo una fase del match all’inizio della ripresa che ha poi compromesso il risultato. “Peccato – ha detto al termine l’allenatore del Castiglione Biancucci – Nella ripresa c’è stato un blackout che non siamo riusciti a recuperare. Ma va bene così, la squadra ha giocato bene e abbiamo chiuso in testa l’andata, in un girone che sarà combattuto fino alla fine”. La classifica alla fine del girone d’andata, quinta giornata: Castiglione, Siena e FollonicaA 9 punti, FollonicaB 3, Cp Grosseto 0.

HC CASTIGLIONE: Donnini; Biasetti, Montauti (2), L.Perfetti, Cabiddu (3), Magliozzi, L.Biancucci (1), Santoni, Maldini. All. Raffaele Biancucci.

FOLLONICA A: Irace, (Del Viva); Matteucci, Esposto, D’Amico (1), Bonarelli (4), Piro (1), Cabella (3). All. Filippo Guerrieri.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Follonica.