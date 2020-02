Il Comune incontra le associazioni per l’organizzazione di eventi: «Confronto molto positivo»

MASSA MARITTIMA – Si è svolto ieri, martedì 11 febbraio, il secondo incontro della Consulta delle Associazioni culturali di Massa Marittima ( il primo era stato organizzato lo scorso 23 gennaio), al Portale delle Arti sala Mariella Gennai.

Insieme alla presidente della Consulta Cinzia Biondi e i rappresentanti delle associazioni culturali, sportive e sociali, hanno partecipato l’assessore alla cultura Irene Marconi, l’assessore al turismo Luca Santini e i tecnici comunali interessati.

Come nel primo incontro l’obbiettivo è stato quello di un confronto tra Comune e associazioni su come si possono organizzare al meglio eventi ed iniziative in modo da facilitare l’attività avere una programmazione organica delle manifestazioni.

In particolare i tecnici comunali hanno spiegato le modalità con cui organizzare eventi a partire dalla programmazione, come fare la richiesta e preparare la documentazione necessaria in base al tipo di evento.

“E’ stato un incontro partecipato e molto positivo – ha commentato l’assessore Irene Marconi – che sottolinea la grande vivacità del tessuto associativo massetano e la voglia di avanzare proposte e organizzare eventi. Da parte nostra siamo a loro fianco e i nostri uffici sono pronti a garantire la più ampia collaborazione con le associazioni sul piano della conoscenza delle normative e guidarle, in tutta la fase organizzativa e la richiesta dei permessi necessari”.

“In particolare –conclude l’assessore – sulla conoscenza della cosiddetta Circolare Gabrielli da adottare in occasione di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo e sulla gestione del rischio rispetto alle vulnerabilità legate a ciascun evento”.

Il Comune ha anche creato una mail dedicata dove le associazioni possono scrivere per chiedere informazioni, chiarimenti, esporre le proprie necessità e richiedere le credenziali di accesso al calendario delle manifestazioni per la consultazione.

La mail dove scrivere è: orgmanifestazioni@comune.massamarittima.gr.it