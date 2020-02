Capalbio, al via il progetto “Driin Bus” grazie al finanziamento di Banca Tema

CAPALBIO – La cooperativa “Laboratorio Capalbio” da anni opera nel sociale ed ha attivato recentemente un servizio dedicato alle fasce più deboli, come persone anziane e portatori di handicap.

Il servizio, denominato “Driin Bus”, permetterà a persone con difficoltà di poter raggiungere i presidi medici e ambulatoriali, offrendo il trasporto gratuito da parte degli operatori della Cooperativa.

Il progetto è stato realizzato grazie al finanziamento di 5mila euro a fondo perduto ricevuto dalla Fondazione Tertio Millennio, attraverso Banca Tema. La somma ricevuta è stata impiegata per l’acquisto del mezzo attrezzato che renderà più accessibile il servizio anche agli utenti non deambulanti.

Il sostegno e la fiducia dimostrate da Banca Tema verso la nostra Cooperativa hanno permesso di realizzare un servizio di grande utilità sociale per la nostra comunità e per il territorio. Già lo scorso anno, sempre con il supporto di Banca Tema, la Fondazione Tertio Millennio aveva erogato a nostro favore un finanziamento di 6mila euro per l’acquisto di un mezzo a sette posti per avviare il progetto, che questo anno abbiamo potuto rendere migliore.