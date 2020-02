BallottaggioFollonica, Di Giacinto incontra gli altri sindaci: «Occorre una visione di territorio allargato»

FOLLONICA -“Continuità territoriale e di governo, ma anche programmatica per una politica di ampio respiro”. E’ la parola chiave del faccia a faccia che Massimo Di Giacinto terrà giovedì (domani) alle 12 all’Hotel Parrini con il sindaco di Piombino Francesco Ferrari e con il sindaco di Scarlino Francesca Travison.

“Ho invitato i due sindaci – afferma Di Giacinto sia per una continuità territoriale e di problematiche che vanno ad abbracciare la quasi totalità del Golfo di Follonica, sia per avere uno scambio di idee che per impostare strategie future con sindaci che, dopo oltre settanta anni di continuità di Governo di sinistra e centrosinistra, sono riusciti ad imporre sul nei loro comuni il cambiamento, quello stesso che noi contiamo di portare anche dopo le elezioni di Follonica”.

“Crediamo – conclude il candidato – che Follonica debba guardare oltre la città, con una visione ampia dovuta anche alla sua centralità nel Golfo. Con i sindaci Ferrari e Travison possiamo creare un percorso comune, che unisca sempre di più le nostre comunità e faccia uscire la nostra città da quell’isolamento in cui si è relegata negli ultimi cinque anni”.