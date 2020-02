BallottaggioFollonica: Benini incontra la città per illustrare i lavori fatti e i progetti futuri

FOLLONICA – Andrea Benini, candidato sindaco di Follonica per il centrosinistra, incontra la città. Domani, giovedì 13 marzo, al Bagno Golfo, di viale Italia 205 alle 16.30, Benini si confronta con i cittadini per parlare di nuovo del programma, anche attraverso materiale che sarà consegnato e che servirà per raccontare alcuni dei progetti avviati nei sei mesi di legislatura e quelli futuri e sarà un spunto per ridiscutere insieme l’idea di città.

“In questa campagna elettorale anomala abbiamo pensato di organizzare un incontro aperto ai cittadini per poter, ancora una volta, discutere insieme della nostra idea di Follonica – commenta Benini -. Nei sei mesi in cui abbiamo governato abbiamo concluso dei progetti, messo le basi per altri, che proprio in questi giorni si stanno concretizzando e penso, tra tutti i lavori a di rifacimento di alcune zone, al bando del verde, alle telecamere di videosorveglianza al bando per la Polizia municipale, alla tappa della Tirreno Adriatico, ma sono ancora molte le idee presentate nel nostro programma elettorale che speriamo di poter portare avanti se i cittadini ci riconfermeranno la loro fiducia”.

All’appuntamento saranno consegnati anche dei materiali che illustrano proprio il percorso proposto dalla coalizione Benini per il futuro di Follonica.

“Come sempre, sarà anche un’occasione per ascoltare i cittadini e confrontarsi con loro perché crediamo che il punto di forza del nostro progetto politico sia proprio quello di essere calibrato sui bisogni effettivi della nostra città”.