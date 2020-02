Vittoria della Pallavolo Grosseto sulla cenerentola Ospedalieri, adesso c’è il Migliarino

GROSSETO – In Terza divisione successo della Pallavolo Grosseto 1978 sull’ultima Ospedalieri, fanalino di coda del girone ancora a zero punti, battuta 3 a 0 (25/17, 25/19, 25/22). Una partita non bellissima che ha visto Giovannini e compagne dominare le prime due frazioni in modo agevole, concedendo qualcosa solo nel terzo set quando l’Ospedalieri si porta in vantaggio per 11/1. Le padroni di casa ritrovano la giusta concentrazione per recuperare lo svantaggio e chiudere il match. Giovedì 13 alle ore 20 in Via Meda partita clou contro il Migliarino, squadra che occupa la seconda posizione del Girone (foto di Andrea Forti).

Giovedì alle 20 al Palameda, il team di mister Rossi scenderà di nuovo in campo contro il Migliarino, in classifica anch’esso a 9 punti ma al secondo posto per quoziente punti subiti. Partita delicata quindi per le maremmane che dovranno rimanere concentrate sin dal primo servizio e non concedere nulla all’avversario.