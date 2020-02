Un lettore: «Le tariffe per l’ormeggio aumentate del 50%. Così si mortifica il turismo»

TALAMONE – «Le tariffe per l’ormeggio nel canale di Talamone, nel comune di Orbetello, sono aumentate in maniera indiscriminata» a dirlo un lettore, Francesco Nicolelli.

«Le cifre sono aumentate del 50% senza alcuna giustificazione e sono rimaste basse solo per i residenti. Questo mortifica il turismo e la nautica, senza fornire alcun servizio. Basta qualche paragone: ad esempio a Castiglioni delle Pescaia dove per la stessa cifra offrono anche il soccorso in mare».