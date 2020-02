Referendium 29 marzo, voto all’estero: ecco come fare e entro quando

GROSSETO – I cittadini italiani che, essendo temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o per cure mediche (e i loro familiari conviventi), potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella Circoscrizione Estero previa richiesta precisa. Gli interessati potranno esprimere la loro opzione utilizzando un apposito modulo.

L’opzione per il voto per corrispondenza deve essere trasmessa al Comune di iscrizione nelle liste elettorali; verranno considerate valide le opzioni presentate entro il 26 febbraio.

La dichiarazione di opzione può essere inviata per posta elettronica non certificata oppure può essere portata direttamente al Comune anche da persona diversa dall’interessato.

Info: ufficio Elettorale Comune di Grosseto, via Saffi 17, Grosseto; email: ufficio.elettorale@comune.grosseto.it; sito internet del Comune di Grosseto (www.comune.grosseto.it), Home page – sezione Novità.