Perde la fede e gliela riportano seguendo il nome della moglie inciso dentro

GROSSETO – Un’opera di ricerca, meticolosa, sino a ritrovare il legittimo proprietario di una fede nuziale smarrita qualche giorno fa da un grossetano.

«Avevo smarrito la mia fede – racconta Stefano Ferretti – non so di preciso quando, ma la settimana scorsa. Non avrei mai creduto di tornarne in possesso».

A ritrovare l’anello un uomo di Roselle, che l’ha ritrovato vicino ai cassonetti tra via Monte Cengio e via Podgora, a Grosseto. La stessa zona dove abita il proprietario della fede smarrita.

L’uomo, l’8 febbraio, ha portato la fede alla Polizia, che, anche grazie al nome della moglie Claudia e alla data di nozze, 1 agosto 1999, ha avviato una serie di ricerche per riconsegnare l’anello al legittimo proprietario.

«Vorrei ringraziare la Polizia di Grosseto ed in particolare Maria Luisa Valentini. La pazienza e il lavoro certosino di ricerca fatto mi hanno permesso di ritrovare la mia fede matrimoniale. Il lavoro dei poliziotti va ben oltre gli aspetti che tutti noi conosciamo. Volevo ringraziare anche la persona, di cui non conosco il nome, che ha ritrovato l’anello portandolo in questura con un’onestà che non è da tutti».