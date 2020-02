Lavori sulla linea elettrica: domani niente corrente per sei ore. Ecco in quali vie

ORBETELLO – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione domani, mercoledì 12 febbraio, eseguirà un intervento sul sistema elettrico nel territorio comunale di Orbetello, in particolare alla cabina di “Orbetello Scalo” per l’installazione di apparecchiature motorizzate che consentiranno di completare il telecontrollo del sistema elettrico

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio dalle ore 14 alle 20 (con possibile conclusione anticipata). I lavori sono stati programmati nel pomeriggio per ridurre i disagi all’edificio scolastico presente in zona. Ecco le utenze che resteranno senza corrente:

v baghini da 4 a 20, da 24 a 30, da 30x a 42, 1, da 5 a 7, da 11 a 19, 27, da 35 a 37, da 41 a 43, sn (senza numero)

v aurelia antica 8, 12, da 16 a 20, 24, 1, 5, sn

v zugiani 2, 6, da 10 a 14, da 18 a 20

v marri da 2 a 4, 10, 1, da 7 a 21, sn

v alocci da 1a a 5

loc madonnella 2, 6

loc cameretta 52

v poggiolo sn – v diga tcom

«E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, il lavoro potrebbe essere rinviato».