La Stecca cade contro Il Veliero, tris al Granducato e fuga per Veterani Sportivi

GROSSETO – La Stecca cade e consente ai Veterani Sportivi di andare in fuga nel campionato di calcio a 7 over 35 Csen. La formazione di Petri, nell’ottava giornata del campionato, è vittoriosa 3-2 sul Granducato del Sasso, sale così a quota 21 punti, 5 lunghezze in più de La Stecca. Per i Veterani decisivo Savelli, autore di due reti, seguito da Nardi. A nulla sono serviti i gol di Silva e Blanchi. Dietro, come detto, perde La Stecca sconfitta 5-3 dal Ristorante Il Veliero che si riscopre in forma grazie alle doppiette di Bruni e Solari. Vittoria in scioltezza per Siveri (poker) e compagni contro il fanalino di coda. Torna al successo anche l’Health Lab 9-2 contro il Panificio Arzilli: troppo forte la coppia Barelli-Fedolfi, 7 reti in due, per gli avversari. Successo importante anche per il Finanzia e Friends che rullano 9-2 La Macrilela grazie ad una prestazione superlativa di tutta la squadra.

La classifica: Veterani Sportivi 21 punti, La Stecca 16, Finanzia e Friends, Ristorante Il Veliero 15, Panetteria Maremma 13, Ristorante Pizzeria Il Veliero, La Macrilela, Health Lab 12, Panificio Arzilli, Granducato del Sasso 6, Amatori Grosseto 3.

Amatori Grosseto-Panetteria Maremma 1-8

AMATORI GROSSETO: Alessandroni, Rossi, Zerbini R., Zerbini S., Bagnoli, Gramazio, Salvafondi.

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Cinelli, Cipriani, Siveri, Gigli, Ferrara, Bartolini, Paffetti.

Reti: Bagnoli; 4 Siveri, 2 Ferrara, Cinelli, Cipriani.

Veterani Sportivi-Granducato del Sasso 3-2

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Nardi, Spampani, Sonnini, Savelli, Chiti, Ottobrino.

GRANDUCATO DEL SASSO: Balducci, Da Silva, Bulku, Trimi, Becchi, Rossi, Blanchi, Calvari.

Reti: 2 Savelli, Nardi; Da Silva, Blanchi.

Health Lab-Panificio Arzilli 9-2

HEALTH LAB: Chigiotti, Cannatella, Gorelli, Fedolfi, Avino, Paterna, Piromalli, Barelli.

PANIFICIO ARZILLI: Fedi, Somma, Lorenzini, Notaro, Pastorelli, Lozzi, Narducci, Bruni, Lato.

Reti: 4 Barelli, 3 Fedolfi, Paterna, Cannatella; autorete, Notaro.

Rist. Pizz. La Macrilela-Finanzia e Friends 2-9

LA MACRILELA: Canu, Di Guardo, Palmieri, Basilicata, Coppola, Latina, Lopez, Riso, Tammaro.

FINANZIA E FRIENDS: Marzocchi, Calabrese, Orusei, Svetoni, Niccolini, Ferrante, Cruciano, Sciretta, Pescuma, Diana.

Reti: Tammaro, Coppola; autorete, 3 Sciretta, 2 Calabrese, Cruciano, Pescuma, Diana.

Ristorante Il Veliero-La Stecca 5-3

IL VELIERO: Di Roberto, Bonucci, Bruni, Fortunati, Nannini, Podestà, Solari, Mengoni.

FINANZIA E FRIENDS: Villani, Biagetti, Cuneo, Marzocchi, Sacchini, Foglia, Torti, Fantozzi.

Reti: 2 Solari, 2 Bruni, Fortunati; 3 Sacchini.