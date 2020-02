Il Gavorrano soffre ma allunga sul Senzuno, senza reti fra Vetulonia e New Team Marsiliana

GROSSETO – Dopo il weekend di Coppa riprende il campionato di calcio Uisp. Nel girone Nord prova a fuggire la capolista Gavorrano, che ottiene l’ennesima vittoria (sofferta) sul campo della Disperata. Un 2-1 che permette ai minerari di volare a +5 sul Senzuno, visto che i campioni in carica incappano in una sconfitta nel big match sul campo del Massa Valpiana. Missione compiuta per i padroni di casa, che consolidano un posto nelle migliori quattro e si portano a un solo punto dai follonichesi. Come il Montemazzano, che piega il Venturina nel derby livornese. Il Chiusdino fa un passo avanti in classifica sbarazzandosi dell’Atletico Grosseto, tra Boccheggiano e Torniella finisce in parità.

Senza reti la partitissima del girone Sud, con la capolista Etrusca Vetulonia frenata da una New Team Marsiliana che si conferma in ottima forma, candidata principale al quarto posto in campionato. Sembrano abbastanza definite le altre piazza playoff, con la Polverosa che consolida la seconda posizione andando a vincere un match molto importante sul campo dell’Alberese. Bene anche il Paganico, terzo, che sempre con il minimo scarto riesce a spuntarla nel complicato incontro intorno con il Campagnatico. Non mancano i gol, invece, nel rocambolesco 4-3 con cui il Sant’Angelo riesce a imporsi a Seggiano. In bianco, infine, Granducato-Montemerano.

Tredicesima giornata

Girone Nord

Chiusdino-Atletico 3-0

Boccheggiano-Torniella 1-1

Disperata-Gavorrano 1-2

Montemazzano-Venturina 2-0

Massa Valpiana-Senzuno 3-1

Riposa: Ribolla

Classifica

Gavorrano 31

Senzuno 26

Montemazzano 25

Massa Valpiana 25

Torniella 19

Chiusdino 19

Ribolla 14 *

Venturina 10

Boccheggiano 9 *

Disperata 6

Atletico Grosseto 1

Girone Sud

Magliano-Argentario 0-3

Paganico-Campagnatico 1-0

Vetulonia-New Team 0-0

Alberese-Polverosa 0-1

Seggiano-Sant’Angelo 3-4

Granducato-Montemerano 0-0

Classifica

Etrusca Vetulonia 29

Polverosa 28

Paganico 26

New Team Marsiliana 21

Montemerano 18

Argentario 18

Alberese 17

Sant’Angelo 16

Seggiano 15

Granducato 14

Campagnatico 11

Magliano 8