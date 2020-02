Buche sulle strade della città: l’Acquedotto effettua il controllo sulle segnalazioni dei cittadini

GROSSETO – Situazione strade a Grosseto: in accordo con l’amministrazione comunale, e con l’obiettivo di migliorare il servizio in ogni suo aspetto, AdF ha effettuato il controllo sulle segnalazioni fatte dai cittadini attraverso i media locali. Il Comune si è attivato in seguito ad alcune segnalazioni dei cittadini apparse sugli organi di stampa.

“In molti casi le strade presentano buche non per incuranza del Comune, ma a seguito di lavori di competenza di gestori di pubblici servizi che, già ai tempi della precedente amministrazione, non erano stati ripristinati correttamente – spiegano dall’Acquedotto del Fiora -. Per i ripristini eseguiti sulla rete idrica, quindi, il Comune ha coinvolto AdF”.

Per via Damiano (zona chiesa) è programmata una video ispezione della condotta fognaria sottostante l’asfalto, così da verificarne lo stato e, in caso se ne manifestasse la necessità, organizzare gli eventuali interventi di ripristino o bonifica.

In via San Francesco il pozzetto di competenza di AdF è in buone condizioni, mentre per via Pola si tratta di una situazione precedente al 2016 e finora non segnalata al gestore: ora che è nota, AdF procederà il prima possibile al ripristino.

Per quanto riguarda la zona di Barbanella, da fine dicembre AdF ha effettuato la bonifica delle condotte fognarie in via Catteneo, via Giusti, via Oriani e via D’Annunzio e a breve è programmata quella per via Leopardi.

Tutto il sistema fognario del quartiere – che è di tipo misto acque chiare/acque reflue – è sotto osservazione da parte del gestore, che dovrà valutare in accordo e collaborazione con l’amministrazione comunale eventuali futuri interventi.

Per quanto riguarda le restanti segnalazioni sullo stato delle strade, dalle verifiche effettuate non sono a carico di AdF.