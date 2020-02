Al via il corso gratuito di chitarra del Comune. Come partecipare

SCARLINO – Alla biblioteca comunale “Mariotti” di Scarlino si impara a suonare la chitarra gratuitamente.

Venerdì 14 febbraio nelle sale di via Citerni iniziano le lezioni di musica gratuite promosse dal Comune in collaborazione con l’associazione “Allibratori” di Firenze.

L’appuntamento è alle 14.30 e possono partecipare adulti e bambini a partire da 5 anni.

Il corso, tenuto da Marta Ferri, è rivolto a tutti coloro che amano la musica e vogliono imparare a suonare uno strumento.

L’attività è completamente gratuita e non è necessaria la prenotazione per partecipare alle lezioni, ma occorre portare da casa una chitarra.

L’iniziativa nasce con l’intento di far trascorrere ore in allegria, suonando insieme e stringendo nuove amicizie. E magari conoscere meglio la biblioteca “Mariotti”, uno dei centri culturali principali del territorio scarlinese, che così potrà essere vissuta anche dai bambini che magari ancora non la frequentano.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il responsabile comunale della biblioteca, Marco Bizzarri, al numero 0566 38552, o inviare una mail a m.bizzarri@comune.scarlino.gr.it.