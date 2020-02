Al via a Gavorrano la campagna tesseramento della Croce rossa

GAVORRANO – Inizia la campagna di tesseramento soci 2020 della Croce Rossa di Gavorrano. Da oggi, 11 febbraio, gli operatori della Cri locale, muniti di tesserino di riconoscimento, effettueranno le riscossioni delle tessere annuali casa per casa sul territorio comunale; a Bagno di Gavorrano, Gavorrano capoluogo e nelle varie frazioni. Sarà premura del personale Cri comunicare di volta in volta la zona e il giorno interessati alla riscossione.

La prima tappa dei volontari è prevista nella giornata di oggi a Filare, a partire dalle ore 15.30. Per chi ha piacere di sostenere il comitato della Croce Rossa locale, l’importo volontario previsto è di 20 euro.

«Diventare sostenitore della Cri – spiegano i volontari – è un’importante contributo per le attività svolte dal comitato, sia di attività sanitarie, tra emergenze, dimissioni e trasporti sanitari, che sociali, come la distribuzione di viveri e vestiario. Già da ora ci teniamo a ringraziare chiunque vorrà sostenerci con il versamento della quota e rinnoviamo anche l’invito alla popolazione di partecipare ai prossimi corsi di accesso per diventare volontari».

La quota, fanno sapere inoltre, può essere versata anche presso la sede della Croce Rossa in via Giusti di Filare.

Per qualsiasi informazione è possibile anche contattare il numero 0566-844238.