Vivaio biancorosso, tutti i risultati di Juniores, Allievi e Giovanissimi

GROSSETO – Fine settimana estremamente positivo per il settore giovanile biancorosso, che chiude con tre vittorie e un pareggio, seguendo la scia esaltante della prima squadra. Vittoria importante per la Juniores nazionale contro il Tuttocuoio, mentre gli Allievi regionali danno vita a una partita dalle mille emozioni. Belle vittorie, contro Follonica Gavorrano e Paganico, anche per i Giovanissimi provinciali.

Juniores nazionali: Us Grosseto-Tuttocuoio 4-1

Partita del riscatto per il Grosseto, che nonostante le assenze batte il Tuttocuoio grazie a un ottimo primo tempo. Apre le marcature Castellazzi dopo un minuto, sugli sviluppi di un angolo. Subito dopo arriva il raddoppio di Marraccini e al 37’ la perla: il rigore parato da Mileo a Picarella, che spalanca al Grifone la strada dei tre punti. Di Cerretti e Pastore le altre due reti biancorosse.

Allievi regionali: Us Grosseto-Castelfiotentino 4-4

Finisce con un rocambolesco pareggio la prima partita del Grosseto giocata nel nuovo e bellissimo impianto di Roselle. Biancorossi puniti troppo duramente dagli errori individuali, ma che hanno mostrato sempre di saper reagire sfoderando una prova di grandissimo carattere. Pronti via e dopo 40 secondi ospiti in vantaggio con Loffredo. Al 7′ ripartenza del Castelfiorentino, rimpallo in area e gran tiro di Luciano sotto la traversa per l’incredibile 0-2. Al 17′ steso Trombini in area rigore. Preciso Filippi dagli 11 metri per l’1-2 che riapre la partita. Al 43′ pareggio del Grosseto: lancio in profondità di Valente, stavolta imprecisa uscita di Giubbolini e Trombini realizza. Al 48′ su punizione assai dubbia, lancio per Loffredo che da fuori area fulmina ancora Bocchi, per il 2-3 ospite. I biancorossi non si disuniscono ed al 53′ arrivano al pareggio con Cargiolli. Al 61′ biancorossi meritatamente in vantaggio: tiro di Filippi, respinto da Giubbolini, rapido Columbu a ribadire in rete. Al 74′ doccia gelata per il pareggio ospite: errore in disimpegno di Bocchi e palla regalata a Querci che davanti porta non sbaglia. Impegno molto difficile domenica prossima sul campo del Venturina.

Giovanissimi provinciali A: Us Grosseto-Paganico 6-0

Partita in discesa per i giovani biancorossi di mister Pieri, che aprono le marcature dopo appena cinque minuti con il diagonale di Mangia. Al 21’ Passalacqua raddoppia con un colpo di testa, mentre a fine primo tempo ci pensa Tenci, dal dischetto, ad aumentare il vantaggio. Nella ripresa Veglianti, Benetello e Presicci mettono il triplo sigillo sulla vittoria.

Giovanissimi provinciali B: Follonica Gavorrano-Us Grosseto 0-3

Bellissimo match tra due squadre pimpanti e in forma. A partire forte è subito il Grosseto che dopo due minuti passa in vantaggio con il rigore di Bojinov. Il Follonica Gavorrano tenta di reagire e al 30’ su rigore ha la palla del pareggio, ma il tiro finisce sopra la traversa. Nella ripresa il Grosseto raddoppia al 10’ con un gran tiro di Generali, su assist di Steri. Dieci minuti dopo sempre Generali, tra i migliori, colpisce per la terza volta il Follonica Gavorrano su angolo di Steri, per il definitivo 3-0 biancorosso.

TABELLINI

JUNIORES NAZIONALI: Us Grosseto-Tuttocuoio 4-1

US GROSSETO: Mileo, Riitano, Castellazzi, Marraccini, Fregoli, Lupo, Yldiran, Cerretti, Pastore, Rosi, Pratesi. A Disposizione: Bocchi, Fattoi, Pineschi, De Michele, Columbu, Lucattini, Meacci. All. Angeli.

TUTTOCUOIO: Giannangeli, Biagioni, Politano, Ghazali, El Bahja, Campani, Ba, Diop, Picarella, Diaw, Faye. All. Scardigli.

RETI: 1’ Castellazzi, 3’ Marraccini, 40’ Cerretti, 43’ Pastore, 39’ st Diaw. Al 37’ Mileo para un rigore.

ALLIEVI REGIONALI: Us Grosseto-Castelfiotentino 4-4

US GROSSETO: Bocchi, Angiolini, Valente, Lucattini, Franceschini, De Michele, Trombini, Cargiolli, Stefi, Filippi, Columbu. A disposizione: Comi, Cristinzio, Testa, Cerulli, Passalacqua, Falconi, Papini, Solari, Tenci. All. Consonni

CASTELFIORENTINO: Giubbolini, Loffredo L., Garofalo, Zagone, Giusti, Hoxha, Luciano, Martini, Querci, Loffredo A., Romagnoli. All. Cetti

RETI: al 1′ Loffredo A., al 7′ Luciano, al 13′ rig Filippi, al 43′ Cargiolli, al 48′ Loffredo, al 53′ Cargiolli, al 61′ Columbu, al 74′ Querci.

Giovanissimi provinciali A: Us Grosseto-Paganico 6-0

US GROSSETO: Laudicino, Turbanti, Pecciarini, Zarone, Passalacqua, Bertoni, Gamberi, Affabile, Mangia, Presicci, Tenci. A disposizione: Arrigucci, Solari, Veglianti, Benetello. All. Pieri.

PAGANICO: Morgini, Domi, Parrini, Redjepi, Branchetti, Cherubini, Giacopelli, Fantacci, Brogi, Avola, Radi. A disposizione: Marchio, Scipioni, Tiberi. All. Montorsi.

RETI: 5’ Mangia, 21’ Passalacqua, 28’ Tenci, 14’ st Veglianti, 20’ st Benetello, 35’ st Presicci.

Giovanissimi provinciali B: Follonica Gavorrano-Us Grosseto 0-3

FOLLONICA GAVORRANO: Musetti, Ranieri, Agafitei, Malia, Haxhini, Foderi, Milo, Stefanini, Manollari, Miccoli, Vallone. A disposizione: Ahmada, Ascione, Asta, Attanasio, Coman, Cristofori, Vagnani. All. Marconi.

US GROSSETO: Conti, Busetta, Picci, Steri, Frediani, Sabatini, Giulianini, Generali, Nardi, Bojinov, Erblin. A disposizione: Manganelli, Fommei, Palombo, Graffietti, Allegro, Fregoli. All. Picardi.

RETI: 2’ rig. Bojinov, 10’ e 20’ Generali.