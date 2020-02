Ultima prova del trofeo d’Inverno Uisp con il settimo Bastione Cavallerizza

VETULONIA – Ancora ciclismo amatoriale mercoledì pomeriggio al “Bozzone” di Vetulonia con il 7° Trofeo “Bastione Cavallerizza”, manifestazione di ciclismo amatoriale riservata ai corridori degli enti della consulta, e valida come ultima prova del trofeo d’inverno Uisp.

La gara organizzata dal Marathon Bike e Avis, è stata patrocinata dal Comune di Castiglione della Pescaia e dalla Provincia di Grosseto, con la collaborazione della Uisp provinciale. Un circuito di 29 chilometri chilometri sul tradizionale giro delle “strette” col passaggio in località Grilli, che i corridori lo dovranno percorrere due volte per un totale di 65 chilometri circa. Arrivo in località Pogg’Alberi di Buriano. Dopo la terza prova, sono in testa Franco Bensi e Francesco Garuzzo con 30 punti. Ritrovo e iscrizioni presso il Bar “Bozzone” di Vetulonia, alle ore 13,30. Partenza alle ore 15.