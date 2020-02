Salvadori scatenato, amara sconfitta per il Cp Alice contro il Follonica B

FOLLONICA – Sconfitta amara per 4-2 per il Circolo Pattinatori Alice Grosseto sulla pista della giovanissima formazione dell’Impredil Follonica B. I biancorossi di Alessandro Brizzi non sono riusciti a mettere un freno al 41enne Riccardo Salvadori, che con due reti per tempo ha regalato il primo successo alla sua squadra del Golfo. Rimangono invece a zero De Virgilio e compagni che in Coppa Italia hanno piegato per due volte i follonichesi. Stavolta non ci sono riusciti nonostante un buon secondo tempo (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).



Nella prima frazione di gioco i biancorossi grossetani subiscono l’uno-due di Riccardo Salvadori, il giocatore di maggiore esperienza in casa follonichese, senza reagire, anche se l’arbitro ha sorvolato su un fallo da rigore in area commesso ai danni di Filippeschi. Diverso l’approccio alla gara nella ripresa: Leonardo Angeli accorcia le distanze e dopo cinque minuti arriva il meritato pareggio di Alessandro Bardini. Passano tre minuti ed è ancora Salvadori a portare avanti gli azzurri locali. A chiudere i conti pensa proprio il match-winner della gara Salvadori, con una punizione di prima a 4 minuti e mezzo dalla fine. Salvadori potrebbe fare anche cinquina, ma Bruni para la punizione di prima tirata al 20’45.

Il Cp Alice avrà tempo fino a mercoledì 26 febbraio per recuperare energie mentali e fisiche e per cercare di comprendere gli errori commessi nel derby contro i ragazzi di Fabio Bellan, in vista dell’impegnativa trasferta al Capannino contro il Follonica A.



Impredil Follonica B-Alice Grosseto 4-2

FOLLONICA B: Fillini, Montauti, Pocci, Salvadori, Jacopo Mariotti, Matassi, Onori, Edoardo Mariotti, Rondelli. All. Fabio Bellan.

ALICE GROSSETO: Bruni, Raffaello Ciupi; Angeli, Burroni, Bardini, De Virgilio, Rosati, Alfieri, Bianchi, Filippeschi. All. Alessandro Brizzi.

ARBITRO: Alessandro Carparelli.

RETI: nel p.t. al 5’06 Salvadori, 12’24 Salvadori; nel s.t. al 3’44 Angeli, 8’49 Bardini, 11’49 Salvadori, 20’14 Salvadori.

NOTE: cartellino blu a Bianchi e Filippeschi.