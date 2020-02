Leopoldo Maestrini centra il primo obiettivo stagionale: ottavo assoluto in Liguria

SCARLINO – Un risultato in linea con le aspettative quello consolidato da Leopoldo Maestrini sulle strade del Rally Ronde della Val Merula, appuntamento inaugurale del Campionato Rally Liguria Primocanale Motori che ha visto il neo portacolori della scuderia Project Team centrare l’ottava piazza assoluta stringendo, per la prima volta in carriera, il volante della Ford Fiesta R5 MKII, il più recente esemplare della vettura messo a disposizione dal team GB Motors.

Un impegno, quello che ha reso protagonista Leopoldo Maestrini ed il copilota Sauro Farnocchia, articolato sui quattro passaggi della prova speciale “Passo del Ginestro”, chilometri che hanno interrotto otto mesi di inattività da parte del driver scarlinese. Una condotta, quella di Maestrini, incentrata all’ottimizzazione del feeling con la vettura, essendo reduce da due ultime programmazioni stagionali imbastite al volante di Skoda Fabia e Peugeot 208, vetture di classe R5 che hanno contraddistinto gli impegni nel Campionato Italiano Rally e nel Campionato Italiano WRC.

“Una prestazione, questa, da analizzare sotto diversi aspetti – è il commento di Leopoldo Maestrini – il più importante, quello legato all’interruzione di un periodo di inattività di quasi nove mesi e quello prettamente agonistico, rivolto alla conoscenza della Ford Fiesta MKII di GB Motors, l’esemplare più recente della Casa. Un eccellente potenziale, quello espresso da questa vettura, di cui sono assolutamente soddisfatto pur avendone sfruttato soltanto una piccola parte. Un’ottava piazza che ricalca il risultato di due anni fa e dal quale emerge una prestazione in linea con le aspettative della vigilia, dalla quale ripartiamo con entusiasmo”.