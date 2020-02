Italiani di cross, diciannove finisher per la Track and Field Master a Cassino

CASSINO – Importante partecipazione ai campionati italiani di cross a Cassino per la Track and Field Master che ha fatto registrare 19 atleti al traguardo in una bella giornata con percorso preparato bene ed un’organizzazione perfetta. Unica a salire sul podio Angela Mazzoli, seconda tra le f60, brava a gestire una gara impegnativa; sempre al femminile 37esima la sempre presente Kety Chelini al debutto nelle f45. La squadra maschile si classifica solo al decimo posto, migliorando il quindicesimo di due anni fa, pur con sei assenti fra cui Joachin Nshimirimana e Marco Rotelli.

Prestazioni da applausi per Claudio Nottolini, sesto m45 con una gran gara come ogni domenica, Christian Fois ottavo m50 al suo primo campionato italiano in maglia T&F, Renato Goretti decimo m70 al debutto nella categoria; stesso piazzamento anche per Roberto Bordino negli m55, tornato ai suoi livelli. Questi i risultati degli altri atleti che hanno contribuito ai punteggi del CDS: Oriano Chelini 17esimo m65, Renzo Mauri 21esimo m55, Emilio Petrella 22esimo m70, Michele Rossato 33esimo m50, Franco Carbonari 38esimo m55, Andrea Cicerale 43esimo m45, Massimo Passalacqua 53esimo m60, Mario Fabbrucci 54esimo m50, Lorenzo Santagati 57esimo m40, Enrico Bertarelli 57esimo m60, Graziano Daddi 59esimo m55, Gianfranco Gargani 65esimo m55, Andrea Cinquegrana 69esimo m55.