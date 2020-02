Gli Under 17 del Circolo Pattinatori blindano il secondo posto, ko per gli Under 15

GROSSETO – Il Cieloverde Grosseto Under 17 si sbarazza abbastanza facilmente del Sarzana B e conquista matematicamente il secondo posto nella regular season, che permette di giocare in casa la gara decisiva per i playoff. Nella gara disputata domenica mattina sulla pista di via Mercurio ai ragazzi di Marco Ciupi sono bastati tre minuti per mettere in chiaro le cose: dopo nemmeno trenta secondi ha aperto le marcature Lorenzo Alfieri, poi Leonardo Ciupi (al 2’27) e Alessio Casaburi (3’08) hanno portato i Pattinatori sul 3-0. Leo Ciupi e Casaburi, con un rigore a testa, hanno consentito invece al Grosseto di andare al riposo sul 5-0. Tutta in discesa la seconda parte del match, con le reti di Alfieri, che ha chiuso con un poker, e Casini. Il Sarzana ha invece fallito un rigore (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).

«Dovevamo vincere – commenta il coach Ciupi – e lo abbiamo fatto alla grande dando spazio anche alle seconde linee che nonostante l’inesperienza hanno mantenuto a zero i sarzanesi. Seconda posizione matematica e playoff con fattore campo favorevole: questa la favolosa risultante di questa splendida annata per i ragazzi under 17».

Senza Cardi e con il portiere Luca Peruzzi Squarcia, reduce da una settimana di influenza, la formazione Under 15 invece nulla ha potuto contro la corazzata viareggina dei Pumas, nonostante la grande combattività. Di Lumi Burroni l’unico centro biancorosso.

Under 17, C.P. Grosseto-Sarzana B 9-0

C.P. GROSSETO: Raffaello Ciupi, Peruzzi Squarcia; Giusti, Casini 1, Alfieri 4, Della Giovampaola, Leonardo Ciupi 2, Tognarini, Casaburi 2. All. Marco Ciupi.

SARZANA B: Andreoni; Fabio, Lavagetti, Zannoni, Ferrari, Navalesi. All. Andrea Perroni.

ARBITRO: Matteo Galoppi.

Under 15, Pumas Viareggio-C.P. Grosseto 14-1

PUMAS VIAREGGIO: Dal Torrone; Corsi 2, Carrieri 3, Botarelli, Cardelli 2, Angeletti 4, Pasquali, Rugani, Cardella 3. All. Mirko Bertolucci.

C.P. GROSSETO: Peruzzi Squarcia, Vittoria Masetti; Giusti, Tognarini, Montomoli, Lumi Burroni 1, Francesco Masetti. All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Matteo Righetti.