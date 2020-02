Federico Rispoli trionfa in casa: sua la tappa del campionato invernale all’Argentario

MONTE ARGENTARIO – Finisce come previsto anche la quarta tappa del campionato d’inverno mountain bike Uisp. Nella sua Monte Argentario trionfa ancora Federico Rispoli, al quarto successo nel circuito su cinque prove disputate. Il portacolori dell’Mbm vola nei tre giri del percorso disegnato attorno al Pozzarello (tre giri con partenza e arrivo davanti al circolo La Rosa), precedendo di oltre 3 minuti e mezzo Cristiano Taliani, Tondi Sport, e l’altro argentarino, Claudio Fanciulli, che – fresco di titolo toscano – avrebbe forse sperato in qualcosa di più, ma si consola con l’ennesimo podio.

Dietro i primi tre tante conferme: Giulio Orestano, Zerozero Team, è quarto dopo il terzo posto di Montemassi, ma la sorpresa del giorno è Dario Baccani. L’alfiere del Free Bikers Pedale Follonichese, sempre presente e sempre piazzato, è entusiasta per il quinto posto, miglior piazzamento in carriera: “Grandissima prestazione – sorride – io ci provo sempre e stavolta credo davvero di aver dato tutto. Per me la mountain bike è un grandissima passione e un divertimento, ma ovviamente è bello provare a togliersi soddisfazioni come questa”. Dietro di lui completano il quadro dei primi dieci Alessio Brandini, Donkey Club Sinalunga, Alessandro Costantini, Team Marathon Bike, Marco Bianchini, Scoglio Cycling Team, Mirko Boscagli, Tondi Sport, Andrea Cassano, Ss Grosseto Cycling Team.

I vincitori di categoria sono Orestano, Elite, Fanciulli, M1, Taliani, M2, Rispoli, M3, Costantini, M4, Brandini, M5, Silvio Rinaldini, Hi Mod Bike, M6, Vito De Nigris, Mbm, M7, Valerio Bertini, Bicipedia, M8.

Dopo la quinta tappa del campionato d’inverno Uisp, come sempre ben organizzata dall’Mt Bike Argentario e che ha visto al via 70 amatori, appuntamento conclusivo domenica 16 febbraio a Follonica con l’ultima frazione.