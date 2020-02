Doppio spettacolo al Casa Mora: Hc Castiglione contro il Follonica e Under 17 pronti per il Sarzana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Turno infrasettimanale di serie B per l’Hc Castiglione di Raffaele Biancucci: in terra castiglionese arriva il Follonica A di Filippo Guerrieri per una sfida sempre molto elettrizzante, valida per la quinta giornata, ultima d’andata. Nel Castiglione ancora assente il portiere Astorino, in procinto di essere operato al menisco.

I convocati per la formazione biancoceleste di Serie B: Donnini, Montauti, Cabiddu, Biancucci, Maldini, Biasetti, Santoni e Magliozzi. Il fischio d’inizio è domani martedì alle ore 19 al Casa Mora.

Mercoledì poi, ancora un match al Casa Mora: questa volta alle 17 l’Under 17 dell’Hc Castiglione attende il Sarzana, nel penultimo turno del campionato. I biancocelesti sono alla caccia di un posto nei playoff.