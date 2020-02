Dalla Maremma a Sanremo: due musicisti grossetani all’Ariston

GROSSETO – Tra gli elementi dell’Orchestra sinfonica di Sanremo erano presenti anche due eccellenze maremmane: si tratta dei musicisti Massimo Merone e Valentina Garofoli.

Entrambi vantano un curriculum di tutto rispetto. Il primo, Massimo merone, direttore d’orchestra, di coro e violinista, si è diplomato al conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. Dal 2000 ricopre il ruolo di primo dei secondi violini presso l’orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e ne è membro sin dalla sua fondazione. Con essa si è esibito in numerose città in Italia e all’estero.

Collabora con alcuni tra i più importanti gruppi barocchi tra i quali gli Auser Musici, l’Europa Galante, i Barocchisti, Musica Perduta, esibendosi in prestigiosi festival internazionali. Interessato alla direzione, ha conseguito il diploma per direttori di coro presso la scuola internazionale per direttori di coro della fondazione Guido d’Arezzo con il massimo dei voti. Dal 2000 dirige l’ensemble corale “ Giovanni Pierluigi da Palestrina”, specializzato nell’esecuzione della musica rinascimentale e barocca, con cui si è esibito in Italia e all’estero.

Nel 2014 ha conseguito, con lode, il diploma di secondo livello in violino barocco presso il conservatorio “Maderna” di Cesena nella classe di Luca Giardini. E’ docente di violino ed esercitazioni corali presso l’istituto musicale comunale “P. Giannetti” di Grosseto.

Valentina Garofoli si è diplomata a pieni voti in violino al conservatorio di studi musicali “R. Franci” di Siena. Dal 2000 è elemento stabile dell’orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e dell’orchestra da camera “C.Cavalieri” con le quali ha all’attivo circa sessanta concerti l’anno sia in Italia che in Europa. Collabora con le principali orchestre e formazioni cameristiche della Toscana quali l’Orchestra “Oida” di Arezzo, Filarmonica di Lucca e l’Orchestra “R.Franci “ di Siena.

Diverse sono anche le collaborazioni televisive come violinista nelle orchestre di programmi Rai e Mediaset: Amici di Maria de Filippi, Domenica In esibendosi con Ornella Vanoni, Giorgia, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia e Mario Biondi. Nel 2009 prende parte alla tournée di Renato Zero esibendosi in trenta concerti live nelle principali città italiane. Dal 2001 è docente di violino presso l’istituto comunale di musica di Grosseto.

Dal 2016 fonda il Quartetto d’archi “Allegro con Brio” con cui, in qualità di secondo violino, si esibisce in concerti di alto livello musicale con un repertorio che attraversa lo stile classico, romantico e moderno fino a Gershwin.

L’Ensemble polifonico Giovanni Pierluigi da Palestrina ringrazia i due musicisti maremmani che hanno fatto conoscere ai media di tutto il mondo la propria professionalità.