Carrara si conferma campo difficile, sconfitta esterna per la Gea Cooplat

GROSSETO – La Cooplat Ambiente Grosseto esce sconfitta 76-60 sul difficile campo del Centro Minibasket Carrara nella quarta giornata di ritorno del campionato di serie C silver. Il ko della Gea è arrivato al termine di una partita giocata bene a tratti, con alcune disattenzioni e condizionata anche dalle pessime condizioni fisiche di Matteo Perin, alla prese con il mal di schiena, che ha giocato pochi minuti, non riuscendo a dare il suo solito contributo alla squadra. Ottimo comunque il comportamento di Furi, Morgia e Ricciarelli che hanno cercato di tenere a galla la Cooplat Ambiente con i loro canestri.

I biancorossi di Pablo Crudeli hanno disputato un buon primo quarto, chiuso avanti di un punto dopo dieci minuti giocati con autorità ed intelligenza, ma con il passare dei minuti non sono riusciti a mettere un freno alla grintosa formazione di casa, che è andata al riposo sopra di nove punti. Nel terzo periodo la Cooplat Ambiente ha effettuato una piccola rimonta, portandosi a sei punti di ritardo, sul 50-44, ma il Carrara ha nuovamente allungato portandosi a dodici punti. Nell’ultima frazione, con Perin rimasto in panchina, il Centro Minibasket, grazie anche a nove tiri liberi realizzati, è arrivato fino a sedici punti. Una brutta sconfitta che Zambianchi e compagni proveranno a recuperare quanto prima. Domenica prossima un’altra trasferta terribile, sul campo della capolista solitaria Dany Quarrata, che ha vinto fuori casa lo scontro diretto con l’altre regina Fucecchio (87-73). Servirà insomma un’impresa per tornare a muovere la classifica.

Centro Minibasket Carrara-Cooplat Ambiente Grosseto 76-60

CMB CARRARA: Fiaschi 3, Borghini 14, Valenti 13, Ramirez 16, Suriano 21, Mancini 4, Campi 4, Giananti 1, Tedeschi, Tongiani. All. Rossi

COOPLAT AMBIENTE: Battaglini 2, Bambini 9, Zambianchi 5, Perin 5, Morgia 12, Furi 14, Ricciarelli 8, Simonelli, Scurti 3, Bocchi, Mari 2, Gruevski.

ARBITRI: Dario Magazzini di Bagno a Ripoli e Michele Forte di Siena.

PARZIALI: 22-21,44-35,59-47.

NOTE: uscito per falli Simonelli.