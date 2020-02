Bottiglie, mozziconi, ma anche scale, bici e cartelli. Ecco tutti i rifiuti recuperati dal Wwf lungo la diga

ORBETELLO – “Orbetello, alla diga, sabato pomeriggio. Soleggiato, senza vento, una temperatura piacevole. L’associazione Wwf Provincia di Grosseto si ritrova, con altri volontari, per una delle innumerevoli pulizie che vengono effettuate dalle varie associazioni nella provincia.

Eppure non basta”. A scriverlo, in una nota, il Wwf.

“Sotto lo sguardo attento di piovanelli pancianera e voltapietre, abbiamo liberato parte del bordo laguna dalle consuete testimonianze di civiltà incivile – continuano dall’associazione -. Oltre ai soliti imballaggi di plastica, bottiglie e bicchieri, orbetellani e visitatori hanno lasciato sul campo di battaglia scale, biciclette, cartelli stradali, una batteria d’auto, prese elettriche e tanto altro. Parte di questo materiale è stato raccolto da due volontari che già al mattino ci hanno dato una mano pulendo la zona sotto lago delle mura di ponente”.

“Ci ha impressionato – proseguono dal Wwf – la marea di mozziconi e pacchetti vuoti di sigarette gettati su entrambi i lati della diga. Non sono mancate testimonianze della stagione di caccia da poco terminata e probabilmente di quelle pregresse. In totale 12 grossi sacchi di immondizia che prontamente l’assessore all’Ambiente ha fatto recuperare a fine lavori. Abbiamo liberato i ¾ della diga”.

“Ringraziamo – concludono dal Wwf – tutte le persone che si sono prodigate alle quali raccomandiamo, come di consueto, di non cedere alla cupa rassegnazione e al latente senso di sconfitta: continuiamo”.