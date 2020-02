Vittoria schiacciante delle Under 13 della Pallavolo Grosseto, espugnata Massa Marittima

MASSA MARITTIMA – Schiacciante vittoria per 3-0 delle Under 13 del CDP Branca nella trasferta di Massa Marittima. I parziali 10-25, 7-25, 13-25 la dicono lunga sull’andamento della gara, che ha visto le grossetane partire col piglio giusto e non concedere quasi niente alle rivali. Coach Rossi ha fatto girare tutte le giocatrici a disposizione.

Le convocate: Gaia Buonocore, Sara Riitano, Carlotta Scotto, Rachele Balestri, Sara Allegro, Alessandra Bianchi, Diletta Domenichelli, Gaia Aurora D’Avanzo, Lucrezia Bertelli e Matilda Marzocchi. Allenatore: Rossano Rossi, dirigente accompagnatore Alex Balestri. Assenti Nicole Innocenzi con l’influenza e Gaia Tizzi infortunatasi durante l’ultimo allenamento.