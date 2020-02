ULTIM’ORA – Incidente sull’Aurelia: vigili del fuoco e 118 in azione

RISPESCIA – Aggiornamento ore 19:57 – L’incidente è avvenuto nella corsia sud, direzione Roma, in corrispondenza dell’uscita per Rispescia.

Secondo una prima ricostruzione due auto, che viaggiavano nello stesso senso di marcia, sono entrate in contatto. Rimangono ancora da chiarire le cause che sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri presenti sul posto.

Nello scontro non si registrano feriti gravi. La squadra dei vigili del fuoco sta effettuando le operazioni di messa in sicurezza della zona. Sul posto 118 Grosseto

News ore: 19:49 – Incidente pochi minuti da sull’Aurelia all’altezza di Rispescia. Ancora da chiarire la dinamica, ma per il momento il traffico sta subendo rallentamenti. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e il 118.

Tra pochi minuti i primi aggiornamenti.