Trionfo a due cifre per il Circolo Pattinatori contro l’ultima Pordenone: tredicesimo centro

PORDENONE – Pronostico rispettato al PalaMarrone di Pordenone: il Circolo Pattinatori Edilfox stravince 11-2 e porta a casa altri tre punti (e con questa diventano tredici i successi stagionali su quattordici gara disputate) sulla pista del fanalino di coda. Per i ragazzi di Massimo Mariotti, che hanno impiegato otto minuti per sbloccare la partita è stata poco più che una formalità, un buon allenamento che ha coinvolto tutti i giocatori della “Big Red Machine”, ad eccezione del capitano Andrea Gemignani tenuto a riposo per smaltire l’influenza che lo ha colpito in settimana (foto di repertorio di Mimmo Casaburi).

La capolista di serie A2 è scesa in campo con la solita grinta e sono bastate alcune accelerazioni per chiudere la partita. Buralli e Saavedra (autori di una tripletta a testa) hanno dato il la al successo con due reti in poco meno di due minuti; l’argentino e Brunelli hanno calato il poker, prima della rete di Gasparotto. Tutta la squadra (Mariotti è partito con Saitta, Gucci, Saavedra, Brunelli e Buralli) ha dato il suo contributo con doppietta di Battaglia e un centro a testa per Gucci, Brunelli e Vecoli. L’Edilfox ha ipotecato la vittoria nei primi venticinque minuti, andando al riposo sul 6-1 e nella ripresa è volato via fino all’11-1.

A 110 secondi dalla sirena finale il Pordenone, che ha cercato inutilmente di fermare la corazzata grossetana, è riuscito a segnare per la seconda volta con Furlanis, dopo aver fallito, al 12′, una punizione di prima con Farinello. Il Grosseto archivia con il minimo sforzo anche questo turno, allungando ancora su Cremona e Bassano e portandosi a quota quaranta punti, in attesa di tornare, dopo oltre un mese, davanti al pubblico amico di via Mercurio per confrontarsi con il Credit Agricole Sarzana, un altro match dal pronostico sulla carta scontato.

Pordenone-Circolo Pattinatori Edilfox 2-11

PORDENONE: Pozzato, Oripoli; Rigon, Battistuzzi, Gasparotto, Cortes, Dalla Giustina, Farinello, Furlanis. All. Eros Cortes.

EDILFOX: Michael Saitta, Tommaso Bruni; Alessandro Saitta Gucci, Saavedra, Vecoli, Gemignani, Brunelli, Battaglia, Buralli. All. Massimo Mariotti.

ARBITRO: Cristiano Parolin.

RETI: nel p.t. 8’07 Buralli, 9’55 Saavedra, 12’57 Saavedra, 15’38 Brunelli, 18’54 Gasparotto, 19’17 Vecoli, 23’29 Battaglia; nel s.t. 1’14 Gucci, 3’38 Battaglia, 14’48 Buralli, 21’35 Buralli, 22’06 Saavedra (rigore), 23’10 Furlanis.