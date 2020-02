Selezione 2006, Matteo Fei della Pallacanestro Grosseto convocato in Nazionale

GROSSETO – Grande soddisfazione per la Pallacanestro Grosseto che comunica la convocazione del suo atleta Matteo Fei tra i 32 prospetti del centro sud Italia che dal 21 febbraio si ritroveranno a Battipaglia per gli allenamenti della selezione dei nati nel 2006 della Nazionale Italiana di Pallacanestro.

“È una tappa importante – ha commentato la dirigenza grossetana – di un percorso che parte dal minibasket con la Biancorossa per arrivare ai campionati di élite Under 14 ed eccellenza Under 15 con la Pallacanestro Grosseto. Il frutto di lavoro e sacrificio che lo ha portato su tutti i parquet della Toscana e non solo. La dimostrazione che il lavoro personale, con una valida e preparata struttura tecnica alle spalle, paga. A Matteo un enorme in bocca al lupo da tutta la Pallacanestro Grosseto e da tutti i suoi compagni”.