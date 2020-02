Rimonta Grosseto: Galligani e Boccardi lanciano il Grifone a -2

GROSSETO – Un Grifone che non si arrende mai ribalta la partita nella ripresa, con Galligani, e la vince, nell’ultimo minuto disponibile, grazie a un rigore del redivivo Pippo Boccardi. Serve sicuramente un nuovo dizionario per trovare ancora elogi al campionato unionista, che sta andando oltre ogni possibile aspettativa. Una squadra che dovrebbe essere accolta allo Zecchini domenica prossima da almeno 10mila persone, perché i biancorossi hanno spalancato a calci le porte di un sogno costruito giorno dopo giorno con sacrificio e grande professionalità.

Foto Noemy Lettieri – Us Grosseto 1912

Senza Milani e con Boccardi in panchina, Magrini manda in campo ancora una volta Giunta dietro a Galligani e Moscati. Il primo vero guizzo in campo, però, è dei padroni di casa che all’8’ passano in vantaggio con Sylla, bravo a battere Barosi con un bel tiro. Il Grosseto prova a reagire ma senza troppa convinzione, provando con lanci lunghi e tiri dalla distanza.

Nella ripresa Magrini punta su forze nuove e i biancorossi cominciano a costruire di più. Al 19’ arriva il pareggio di Galligani, che si crea un varco e batte Meniconi con un tiro velenoso. L’attaccante non esulta e corre a riportare il pallone al centro del campo. I biancorossi spingono e l’insperato vantaggio arriva proprio al quinto minuto di recupero, quando Boccardi viene atterrato in area e il direttore di gara indica il dischetto. Dagli undici metri è lo stesso Boccardi che non sbaglia e regala i tre punti al Grifone: il regalo però è doppio perché il Monterosi subisce il pareggio dell’Aglianese e rimane a due soli punti di vantaggio dal Grosseto, seconda forza del campionato. Due punti che domenica prossima in occasione dello scontro diretto, i tifosi sono autorizzati a toccare ferro, potrebbero non bastare al Monterosi per mantenere la vetta della classifica.

Bastia-Us Grosseto 1-2 (1-0)

BASTIA: Menioni, Marconi, Bolletta, Menchinella, Briganti, Boninsegni, Rosignoli, Conti, Del Sante, Ventanni, Sylla. A Disposizione: Rinaldi, Skenderi, Buonapasqua, Muzhani, Belloni, Corriale, Bokoko, Rondoni, Ardone. All. Ortolani.

US GROSSETO: Barosi, Raimo, Sabatini, Cretella, Ciolli, Gorelli, Sersanti, Viligiardi, Moscati, Giunta, Galligani. A Disposizione: Nunziatini, Polidori, Fratini, Sabatini, Ravanelli, Boccardi, Giani, Pizzuto, Perangioli. All. Magrini.

ARBITRO: Matteo Mori di La Spaezia (Ivanavich Fiore, Della Monica).

RETI: 8’ Sylla, 19’ st Galligani, 50’ st rig. Boccardi.