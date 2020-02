Pallamano Follonica ancora a punteggio pieno, battuto anche il Prato

FOLLONICA – Undicesima vittoria della Pallamano Follonica Starfish che continua la corsa al record di imbattibilità nel campionato nazionale di serie B e stavolta sulla pista amica del Palaetruria imponendosi sul Prato con un perentorio 35 a 25.

Ancora una volta, grande concentrazione e concretezza dei maremmani, bravi a contrastare l’acceso agonismo degli avversari, già dimostrata ampiamente nella gara di andata, con un gioco fluido e a tratti molto spettacolare. Pesci e Ramadan Ramanovski ancora una volta trascinatori del gruppo anche assieme a Zucca, in continua crescita timbra il cartellino delle marcature con 9 sigilli.



Buono il rientro di Vait Veliu, accompagnato dall’incitamento dei compagni di squadra ripagata con reti di grande fattura. Prima convocazione anche per un emozionato Alfonso Didone, 13 anni, che ha potuto così assaporare la gioia di stare con i più grandi ed esperti compagni.

La Pallamano Follonica tornerà in trasferta sabato 15 febbraio in quel di Poggio a Caiano per continuare questa splendida cavalcata verso i play off di maggio prossimo che decreteranno la promozione nella serie A2 nazionale.

La formazione del Follonica: Gruosso,Carli, Bertoncini, Bianchi (1), Didone, Gasperini (1), Giannoni (1), Maiella (1), Pesci (6), Ricci, Ramanovski (11), Sacco, Sanetti, Veliu B. (2), Veliu V.(3), Zucca (9).