Lavori al parcheggio della piscina comunale. Benini: «Domani inizia l’intervento che abbiamo voluto»

FOLLONICA – “Un piccolo disagio per i cittadini, ma un grande passo avanti per i nostri impianti sportivi”. Commenta così Andrea Benini, candidato sindaco di Follonica per il centrosinistra gli interventi in partenza lunedì in via Sanzio. “Da domani, infatti, inizieranno i lavori per la riasfaltatura del parcheggio della piscina comunale, un progetto che abbiamo voluto per rendere la fruizione degli impianti ancora più funzionale”.

“Finalmente partiranno i lavori, in calendario da tempo, e dureranno circa un mese. Gli oltre 2000 metri quadri di parcheggio saranno pavimentati con le “betonelle”, mattonelle ad hoc per interventi esterni, più gradevoli all’aspetto dell’asfalto. Inoltre sarà realizzato un passaggio ciclopedonale per permettere a chi lo desidera di raggiungere gli impianti in bici, in modo sicuro e agevole. Questi lavori, infine, consentono di predisporre l’area per l’installazione dell’impianto di videosorveglianza”.

In questi giorni, quindi, gli utenti della piscina potranno parcheggiare al Palagolfo ed entrare anche dall’accesso secondario che i gestori dell’impianto terranno in funzione per tutta la durata dei lavori.