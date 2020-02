GROSSETO – E’ durata poco l’ondata di freddo che ha investito la Maremma. Già nella giornata di domenica 9 febbraio si assisterà a un nuovo rialzo che porterà le temperature sopra le medie stagionali.

Nel capoluogo attese temperature comprese tra i 6 e i 13 gradi, in deciso rialzo rispetto alle giornate precedenti in cui le minime avevano toccato gli zero gradi centigradi.

Cielo coperto, con il bel sole del sabato che lascia spazio alle nuvole. Vento moderato: attese raffiche fino a 20 chilometri orari nella città di Grosseto.

