Giornata del Ricordo, Foibe: «Momento di profonda riflessione in ricordo delle vittime italiane»

GROSSETO – Si è tenuta stamattina alle 11.00, presso il Parco della Rimembranza sulle Mura Medicee di Grosseto, la commemorazione in ricordo dei tantissimi martiri barbaramente gettati nelle Foibe.

“Abbiamo da sempre fortemente voluto, – dicono Bruno Ceccherini consigliere provinciale e Andrea Guidoni consigliere comunale di Fratelli d’Italia – che questa importante e significativa commemorazione avesse luogo presso il monumento al Milite Ignoto sulle Mura della nostra città”.

“Questo luogo, – proseguono Ceccherini e Guidoni – è per noi un simbolo che ben rappresenta il sacrificio dei tantissimi italiani, morti per la Patria”.

“Oggi, – commentano gli esponenti di Fratelli d’Italia – siamo qui per il Giorno del Ricordo, una data istituita nel 2004, dopo oltre cinquanta anni dalle atroci violenze subite dagli italiani nelle Foibe istriane, sventolando il solo tricolore, la bandiera simbolo dell’unità della nostra Patria”.

“Vogliamo ricordare, – commentano Ceccherini e Guidoni – il dramma che ha coinvolto cittadini italiani, e sottolineo italiani e italiane, e non fascisti come alcuni avrebbero voluto far credere, che vennero prima arrestati e poi barbaramente eleminati, non tanto sulla base di responsabilità personali, ma quanto per il solo fatto di essere cittadini italiani”.

“Nonostante il silenzio durato decenni su questi terribili atti, – concludono i due leader politici di FDI – e le varie manipolazioni storiografiche fatte nel passato, tese a omettere gli orrori commessi dai partigiani comunisti slavi contro i cittadini italiani, finalmente dal 2004 hanno avuto termine, così anche il Giorno del Ricordo ha una data nazionale su cui tutti siamo chiamati a riflettere”.