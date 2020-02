Ghivizzano sei volte a segno, sconfitta tennistica per gli Juniores del Follonica Gavorrano

FOLLONICA – Sconfitta tennistica per gli Juniores nazionali del Follonica Gavorrano, battuti 6-3 dal Ghivizzano Borgoamozzano nella sesta giornata di ritorno allo stadio Nicoletti. I ragazzi di Giulio Biagetti sono crollati mentalmente dopo aver subito a inizio ripresa il gol dell’1-3. Fino a quel momento i biancorossoblù, in campo con una formazione largamente rimaneggiata, hanno ben giocato e tenuto testa alla forte formazione ospite, arrivata in Maremma con l’organico ridotto all’osso e costretta dopo appena otto minuti ad effettuare la prima ed unica sostituzione.

Nella prima frazione il Follonica Gavorrano è riuscito a rispondere al gol di Salvatore Del Re (autore di una tripletta) con Molia allo scadere del primo tempo. Il GhiviBorgo ha trovato il nuovo vantaggio trenta secondi dopo, durante il recupero, ed è andata a riposo sul 2-1. Dopo cento secondi dall’inizio della ripresa Del Re ha fatto secco Mazzi (che ha effettuato anche buone parate) e il Follonica Gavorrano si è spento ed è uscito di scena. I gol di Xhafa e Curcio sono serviti comunque a rendere meno pesante il passivo.

Follonica Gavorrano-Ghivizzano 3-6

FOLLONICA GAVORRANO: Mazzi, Molia, Righini, Cordovani, Curcio, Cavallini, Mordini, Yanga (5’ s.t. Carrella), Costanzo, Xhafa, Rubegni (30’ s.t. Sili). A disposizione: Boe, Pacchini, Franchellucci. All. Biagetti.

GHIVIZZANO: Manfredi, Lo Russo, Cavani, Federigi, Pazzaglia, Disperati, Giovannetti, Woollard (8’ p.t. Bazelli), Del Re, Secchi, Maggi. A disposizione: Donati. All. Giraldi.

ARBITRO: Calise di Piombino; assistenti Ginanneschi e Lampedusa di Grosseto.

MARCATORI: 15’, 12′ st e 21′ st Del Re, 45’ Molia, 46’ e 2’ st Secchi, 15’ st Xhafa, 30’ st Pazzaglia, 31’ st Curcio.

NOTE: espulsi al 46′ Biagetti e al 20′ st Cavallini.