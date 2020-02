En plein di successi per le formazioni della Solari Grosseto Handball

GROSSETO – Enplein di bei risultati per la Solari Grosseto Handball, dalle prime squadre alle giovanili. La serie BM maschile vince in trasferta 44 a 35 sul Carrara, ostico avversario. La squadra senior femminile nella Coppa Toscana batte facilmente il Bastia 42 a 12, mentre la formazione giovanile Under 17F vince in casa col Follonica, nell’incontro infrasettimanale di giovedì 6 febbraio, e consegue un largo successo esterno, 47 a 18, contro La Torre, partita in calendario domenica 9 febbraio. Premiato il lavoro della società che compie notevoli sforzi per portare avanti con passione questa disciplina, impiegando al meglio le poche risorse che ha per ottenere i massimi risultati.

Assume particolare rilievo la partita della formazione senior maschile che, mercoledì scorso, per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie BM di pallamano, ha affrontato in esterna la Pallamano Carrara. Incontro difficilissimo in una piazza, quella apuana, dove il risultato è sempre in bilico. Coach Chirone schiera la miglior rosa possibile per chiudere con determinazione gli attacchi dei locali e rispondere con delle ripartenze veloci, arma peraltro preferita proprio dai giocatori di casa. Il match si mette bene subito. La partita è giocata a viso aperto, senza esclusione di colpi. Le squadre prediligono il gioco in velocità e alla fine solo chi è più concreto riesce a spuntarla. Il Grosseto affronta con maggiore concentrazione la partita, costruendo il vantaggio con una buona difesa e contando sulla ottima vena realizzativa dei suoi giocatori, soprattutto di Del Giudice, sue ben 19 reti delle 44 realizzate dai maremmani, e porta a casa una partita che, in ottica campionato, fa guardare con maggiore ottimismo alla risalita in classifica e magari a una possibile qualificazione per i play out di fine stagione.

Ora occhi puntati al prossimo impegno in cui la Solari affronterà in casa l’Arezzo, altra squadra difficile e dinamica. Ora più che mai c’è la consapevolezza che non bisogna abbassare la guardia e che solo il lavoro e l’impegno possono portare gli auspicati risultati.

Questi i giocatori in campo: Baccetti (4), Baricci, Carnesecchi, Cavalli, Ceci, De Florio (2), Del Giudice (19), Esposito, Ferraiuolo, Grechi (1), Kellner (5), Nunziatini (3), Rizzo, Saccone (3), Sclano (7)

Nota di rilievo invece la stagione affrontata dalla formazione senior femminile che ha vinto 7 partite su 7 e, sebbene abbia una partita in meno, conduce il proprio campionato a punteggio pieno con 6 lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica. Una squadra che potrebbe ambire sicuramente ad una serie superiore vista la coralità del gioco e il livello tecnico espresso sotto la guida di coach Stefano Chirone.

Col Bastia tutto facile, la partita è ottimamente giocata e l’avversario fatica tantissimo ad arginare i contropiedi delle biancorosse che vanno al tiro con quasi tutta la rosa a disposizione. Mattatrici dell’incontro Detti e Maccari, entrambe con 10 reti a referto. A segno anche Turchi e Seravalle con 6 realizzazioni. Anche il pivot Fontani L., 4 reti all’attivo,e l’ala Caruso(3reti per lei) danno un ottimo apporto allla vittoria finale. A segno anche Bucciantini, Migianti e De Paoli. ottima la prova dei tre portieri Pepi, martuscelli e Fontani S., comunque mai impensierite seriamente dalle avversarie.

In evidenza anche la formazione femminile Under 17 che sta svolgendo un ottimo campionato. Con le ultime due vittorie la formazione biancorossa consolida in solitaria la seconda posizione in classifica. Ragazze che giocano insieme da piccole e, grazie alla guida esperta e qualificata de proprio coach, partita dopo partita cercano di migliorare il gap col Prato, unica formazione a punteggio pieno, che sicuramente sarà l’avversaria da battere nelle final four di fine stagione.