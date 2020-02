FOLLONICA – Seconda domenica di sfilate per il Carnevale di Follonica. Una festa dedicata, come vuole la tradizione, alla elezione di Miss Carnevale. L’ambita fascia, simbolo di bellezza, è stata conquistata da Arianna Toth, reginetta del rione 167 ovest. Anche oggi, nonostante il tempo un po’ incerto, il carnevale non ha deluso le aspettative sia in termini di spettacoli che di presenze e partecipazione.

Oltre alla fascia di Miss Carnevale sono state assegnate anche le altre fasce. Oltre alla fascia più prestigiosa Arianna Toth ottiene anche quella di Miss Gioia; a Viola Frolli, reginetta di Pratoranieri la fasci di Miss Seduzione; a Elena Sofia Bruciaferri la fascia di Miss Sorriso, A Janine Trombi, reginetta del rione Chiesa, la fascia di Miss Brio, a Francesca Bianchi, reginetta di Zona Nuova, la fascia di Miss Fascino, a Sara Ventura, reginetta del Capannino, la fascia di Miss Stile, a Michela Lombardi, reginetta del Centro miss Grazia, ad Alessia Montauti, reginetta di Cassarello, la fascia di Miss Eleganza.

di 30 Galleria fotografica Seconda sfilata 2020









Noi come sempre abbiamo seguito la sfilata con le stupende immagini del fotografo Giorgio Paggetti.