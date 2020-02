Tavola rotonda sul cyberbullismo: il Kiwanis in diretta streaming per le scuole

FOLLONICA – Il Safer Internet Day (SID),ovvero la Giornata mondiale per la sicurezza in rete che la Commissione europea ha istituito e promosso ormai da diversi anni, si celebra ogni secondo martedì del mese di febbraio con l’obiettivo di far riflettere studenti e studentesse sull’uso consapevole degli strumenti tecnologici e sul ruolo attivo che possono avere utilizzando la rete in modo sicuro e positivo.

L’11 febbraio il Kiwanis Distretto Italia – San Marino, di cui fa parte il Kiwanis Club Follonica, organizza una tavola rotonda in streaming sul tema del cyberbullismo, nella “Sala Funi” dell’Ubi Banca di Bergamo.

L’evento ha il patrocinio della Regione Lombardia, Tag – Talent Garden Ubi Banca Bergamo, Comune di Bergamo e Bergamo Sviluppo, e potrà essere seguito in diretta streaming dagli studenti delle scuole di tutta Italia a partire dalle 10,30 sul profilo facebook cliccando sul link https://www.facebook.com/TavolaRotondainStreaming/.

Cliccando inoltre nella parte del profilo “commenti”, si potrà interagire con i relatori della tavola rotonda che saranno: Giacomo Angeloni, assessore all’Innovazione del Comune di Bergamo; Loriano Lotti, chair cyberbullismo Kiwanis – Distretto Italia/San Marino, socio del Kiwanis Club Follonica e responsabile Cyberbullismo di tutti i club Kiwanis presenti sul territorio nazionale; Alberto Trussardi, imprenditore digitale e partner fondatore di Talent Garden, luogo dove i professionisti del digitale e della tecnologia lavorano, imparano e si connettono; Gianluigi Bonanomi, docente presso la Business School del “Sole 24 ore” che promuove la formazione sui temi di economia, finanza e management; Biagio Stasi, past commercial director digital del gruppo ‘Il Sole 24 ore’; Enrico Gelfi, CEO di Sport Digital House – Agenzia specializzata nel digital marketing sportivo; Francesco Velluzzi de ‘La Gazzetta dello Sport’; Alberto Brivio, membro del cda di “Bergamo Sviluppo”.

Dal 2015 il Kiwanis International Club si occupa di cyberbullismo e dei reati informatici e collabora con la Polizia postale ed altri esperti, e nel 2018 ha anche siglato un protocollo d’intesa con il Consiglio nazionale Ordine degli Psicologi in materia di prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo.

Il Kiwanis Club Follonica inoltre sta organizzando e promuovendo incontri e seminari per parlare di cyberbullismo nelle scuole della Provincia di Grosseto che vogliano aderire all’iniziativa con personale altamente qualificato.