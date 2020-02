Spiagge a misura di bambino: Castiglione premiato con la Bandiera verde. «E’ il nono anno consecutivo»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fra le 144 spiagge più adatte ai bambini, i pediatri italiani hanno scelto ancora una volta Castiglione della Pescaia, attribuendole anche per il 2020 il prestigioso vessillo, la Bandiera Verde, che sventola sulle spiagge castiglionesi ininterrottamente dal 2012.

«In anticipo rispetto agli altri anni – spiegano soddisfatti il sindaco Giancarlo Farnetani e la sua vice Elena Nappi che segue anche le Politiche ambientali – è arrivata nei giorni scorsi la comunicazione della conferma di questo riconoscimento, che ufficialmente ci sarà consegnato il 27 giugno ad Alba Adriatica».

«Siamo orgogliosi che Castiglione della Pescaia – aggiungono Farnetani e Nappi – sia stata riconfermata grazie alle sue caratteristiche adatte per trascorrere le vacanze della famiglia».

Sì, perché i pediatri hanno chiaramente indicato che i bambini stanno bene quando stanno bene anche i genitori, pertanto, i requisiti richiesti alle località di mare calzano perfettamente a Castiglione della Pescaia: sabbia fine, spazio fra gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che possano fare il bagno in sicurezza, la presenza degli assistenti di spiaggia e l’esistenza di attività ristorative che possano rispondere alle varie esigenze dei bambini.

«Oltre ad avere il mare limpido e basso – Farnetani spiega i punti essenziali presi in considerazione dai pediatri – nonché la presenza di giochi, spazi per allattare e fasciatoi, quest’anno promuoveremo con le associazioni dell’accoglienza dei veri “pacchetti famiglia” per incentivare le presenze nel nostro paese e daremo seguito all’impegno preso assieme alle altre località durante il G20s dello scorso settembre per diventare Comune smooke free, proprio a tutela della salute delle persone, soprattutto dei più piccoli».

«Tante le gradite conferme – rivela Elena Nappi – ma anche alcune novità: avremo il piacere di ospitare nuovamente l’info point di Tartamare all’interno della Green beach sull’arenile di levante, dove verranno riproposti i laboratori per i bambini, continueremo ad impegnarci nella politica plastic free, dedicando un’attenzione particolare alle spiagge dove si svolgono le colonie estive soprattutto in fatto di pulizia e sicurezza e regaleremo ai nostri parchi pubblici nuovi giochi inclusivi».

«Quest’anno, inoltre, abbiamo deciso – conclude il sindaco Farnetani – di dare risalto al riconoscimento all’interno delle Giornate europee dello sport, con una premiazione dedicata proprio alla Bandiera Verde dei pediatri, che si terrà il primo di maggio, in concomitanza con “Bici in città”, un appuntamento rivolto soprattutto a famiglie e bambini dove sarà ricordato questo importante traguardo raggiunto ancora una volta».