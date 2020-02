Le ragazze della Gea contro la corazzata Palagiaccio, Faragli: «Dobbiamo giocare al 300%»

GROSSETO – Sfida proibitiva per le ragazze della Gea Basketball Grosseto, impegnate domenica sera alle 18 sul parquet del Palagiaccio Pallacanestro Femminile Firenze, la formazione che sta dominando il campionato di serie B con sedici vittorie e nessuna sconfitta. Il quintetto biancorosso, allenato da Luca Faragli, reduce dalla prestazione in chiaroscuro (buona difesa ma pessimo attacco) contro il Costone Siena, è insomma chiamato ad un’impresa titanica. La gara è comunque importantissima per testare la salute delle atlete in vista dello scontro salvezza di sabato 15 in via Austria contro San Giovanni Valdarno.



“Le fiorentine si stanno dimostrando nettamente le più forti – dice il coach Faragli – Per dare un’idea, hanno rifilato venti punti di scarto al Savona secondo in classifica. Per batterle dobbiamo giocare al 300% e sperare che incappino in una giornata storta. Non dimentichiamo però quello che è successo nella finale di serie C, con Livorno che ha perso con noi le prime due gare dopo ventiquattro successi di fila”.

Il tecnico grossetano dovrà verificare prima del via le condizioni di Camilla Amendolea (già alle prese con il mal di schiena) e Francesca Benedetti, colpite durante la settimana dall’influenza. In dubbio anche la presenza di Chiara Camarri, per impegni personali. Saranno aggregate alla prima squadra le quindicenni Lambardi e Di Stano, che avranno così l’occasione di fare esperienza contro la schiacciasassi del torneo di serie B.

Arbitreranno Landi di Pontedera e Zini di Pistoia. Queste le convocate della Gea: Elena Furi, Giulia Camarri, Chiara Camarri, Bianca Bellocchio, Angela Sposato, Maddalena Masini, Camilla Amendolea, Federica Simonelli, Francesca Benedetti, Erika Lambardi e Rachele Di Stano.

La classifica: Palagiaccio Firenze 32 punti; Amatori Savona 28; RLC Prato 22; B.F. Pontedera e Costone Siena 20; Le Mura Spring Lucca 18; Sisal Perugia, Fotoamatore Florence 16; Polysport Lavagna 14; Named San Giovanni Valdarno 10; Avvenire Rifredi e Gea Grosseto 8; Basket Pegli e Papini La Spezia 6.