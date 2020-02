L’almanacco del Giunco: l’8 febbraio debutta il Nasdaq e Laura Pausini riceve il Grammy Award

GROSSETO – Sabato 8 febbraio, san Girolamo Emiliani, il sole sorge alle 7.24 e tramonta alle 17.33. Accadeva oggi:

421 – Costanzo III diventa co-imperatore dell’Impero romano d’Occidente.

1587 – Maria Stuarda, regina di Scozia, viene giustiziata.

1622 – Re Giacomo I d’Inghilterra scioglie il Parlamento inglese.

1692 – Un medico del villaggio di Salem, nella colonia della Baia di Massachusetts, dichiara che tre ragazze adolescenti sono possedute da Satana, portando al processo alle streghe di Salem.

1807 – Battaglia di Eylau – Napoleone sconfigge l’esercito russo del generale Bennigsen.

1814 – Battaglia del Mincio – Eugenio di Beauharnais sconfigge gli austriaci del feldmaresciallo Bellegarde.

1837 – Richard Johnson diventa il primo vicepresidente degli USA eletto dal Senato.

1848 – Carlo Alberto promette lo Statuto Albertino; insurrezione degli studenti universitari a Padova contro l’Impero austriaco.

1856 – Viene scoperto l’asteroide 39 Laetitia.

1861 – La convenzione di Montgomery annuncia la creazione degli Stati confederati d’America e i delegati costituiscono il Congresso provvisorio.

1865 – L’abate naturalista Gregor Mendel formula la teoria dell’ereditarietà.

1878 – Viene scoperto l’asteroide 183 Istria.

1889 – Viene scoperto l’asteroide 283 Emma.

1900 – Le truppe britanniche vengono sconfitte dai boeri a Ladysmith in Sudafrica.

1904 – Guerra russo-giapponese: un attacco a sorpresa giapponese su Port Arthur (Manciuria) dà il via alla guerra.

1922 – Il presidente statunitense Warren G. Harding introduce la prima radio alla Casa Bianca.

1923 – Il Völkischer Beobachter inizia le pubblicazioni come quotidiano.

1924 – Pena di morte: La prima esecuzione col gas si svolge nello Stato del Nevada.

1943

– Seconda guerra mondiale: Battaglia di Guadalcanal – le forze statunitensi sconfiggono i giapponesi;

– Seconda guerra mondiale: Battaglia di Kursk – l’Armata rossa cattura la città.

1944 – Bombardamento di Padova, circa duecento persone uccise nella distruzione di un rifugio.

1948 – A Sankt Moritz (Svizzera) si concludono i V Giochi olimpici invernali.

1949 – In Ungheria il cardinale Mindszenty viene condannato per tradimento.

1963 – I viaggi e le transazioni finanziarie e commerciali da parte dei cittadini statunitensi con Cuba vengono resi illegali dall’amministrazione Kennedy.

1968 – A Orangeburg (Carolina del Sud), una dimostrazione per i diritti civili inscenata in una sala da bowling per soli bianchi viene dissolta dalla polizia portando alla morte di tre studenti universitari.

1971 – Debutta un nuovo mercato borsistico statunitense: il Nasdaq.

1974

– Colpo di Stato militare nell’Alto Volta;

– Dopo 84 giorni nello spazio, l’equipaggio della stazione spaziale statunitense Skylab ritorna sulla Terra.

1978 – Le sedute del Senato degli Stati Uniti vengono trasmesse per radio per la prima volta.

1984 – Iniziano i XIV Giochi olimpici invernali a Sarajevo (nell’allora Repubblica federale di Jugoslavia).

1992 – Iniziano i XVI Giochi olimpici invernali ad Albertville in Francia.

1996 – Il Congresso degli Stati Uniti approva il Communications Decency Act, primo tentativo di regolare la pornografia su internet.

2002 – Iniziano i XIX Giochi olimpici invernali a Salt Lake City, USA.

2006 – Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award.

