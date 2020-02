Lago di San Floriano: al via il progetto di bonifica. «Siamo molto soddisfatti»

CAPALBIO – “Il progetto di bonifica per il recupero funzionale a scopi multipli del lago di San Floriano nel Comune di Capalbio verrà finalmente realizzato”. Lo annuncia il sindaco di Capalbio, Settimio Bianciardi.

Grazie all’attenzione del sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le attività culturali, Lorenza Bonaccorsi, intervenuta lo scorso novembre durante gli stati generali “Capalbio 2024”, che ha consentito l’intervento dell’amministrazione Bianciardi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 5 dicembre, il progetto per il quale il Ministero per i Beni e le attività culturali aveva formulato opposizione, non consentendo alla precedente amministrazione di raggiungere il risultato atteso, è stato accolto favorevolmente con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio ultimo scorso.

“Un intervento da troppo tempo in attesa afferma il sindaco -, un progetto proposto dal Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud che, oltre a mettere in sicurezza la diga esistente, aumenterà la capacità di invaso del lago di San Floriano al fine di fornire un supporto idrico al Lago di Burano per permettere la mitigazione del fenomeno di salinizzazione dello stesso, anche tramite il contenimento dell’ingressione del cuneo salino”.

“L’intervento – prosegue il primo cittadino -, oltre a garantire l’integrità del Lago di Burano, quale area rientrante nella Rete Natura 2000 Toscana, scaturisce dalla necessità di mettere in sicurezza l’area circostante il lago di san Floriano dal rischio esondazione, diminuire il rischio idraulico mediante la funzione di laminazione delle piene del Fosso di Torre Palazzi, assicurare il contenimento e la gestione delle acque prevedendo l’ampliamento dello stesso ed il ripristino della diga esistente”.

“Gli interventi che interesseranno l’assetto geomorfologico ed idraulico – va avanti Bianciardi – prediligeranno l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica, curando la mitigazione con vegetazione arbustiva della strada tra lago e collina, ed evitando la finitura in cemento a vista dei manufatti, garantendo al contempo la conservazione del lago di San Floriano ed il migliore inserimento paesaggistico”.

“Un risultato eccellente – continua – frutto dell’impegno di Consorzio e Comune e dell’ottimo lavoro svolto dall’onorevole Lorenza Bonaccorsi, in linea con l’impegno prioritario che questa amministrazione si è posta, orientata a contrastare il cumularsi degli effetti che si stanno rilevando devastanti sul piano territoriale con rischi ambientali di varia natura, che sempre più spesso seguono a eventi climatici estremi”.

“Come sindaco e come Giunta – conclude Bianciardi -, ci riteniamo molto soddisfatti di questo risultato ottenuto. Ci siamo adoperati da subito dal nostro ingresso in amministrazione, a sollecitare e condividere la buona opera proposta, che consente un intervento di oltre 4 milioni di euro con ricadute economiche anche sul territorio capalbiese”.