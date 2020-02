La Gea Cooplat contro il Minibasket Carrara a caccia di un posto nei playoff

GROSSETO – Il calendario concede un’altra possibilità alla Cooplat Ambiente Grosseto per rimanere agganciata al treno delle formazioni che lottano per una salvezza tranquilla e per gli ultimi posti dei playoff. Il quintetto biancorosso, dopo aver perso con un pizzico di rammarico la battaglia contro l’Empoli, fa visita domenica alle 18 al Centro Minibasket Carrara, formazione che ha gli stessi punti dei ragazzi allenati da Pablo Crudeli e che domenica scorsa ha perso sul campo del Dany Quarrata per 72-56.

All’andata la Cooplat si era imposta per 62-59 dopo 40 minuti non belli ma intensi, decisi da un tap-in vincente di Matteo Perin a cinque secondi dalla fine. Tutto lascia prevedere che al Palasport di Avenza le cose non andranno tanto diversamente e quindi serviranno concentrazione, cuore e continuità per portare a casa un risultato positivo, che consentirebbe anche di presentarsi domenica 16 febbraio sul parquet di casa con una maggiore tranquillità, oltre naturalmente a rimanere agganciati al gruppone che si trova alle spalle delle prime quattro. Zambianchi e compagni hanno ormai acquisito la giusta esperienza per giocare alla pari con le avversarie, anche se devono curare con maggiore attenzione la fase difensiva, evitare di concedere troppi rimbalzi offensivi, alla base della sconfitta in volata con Empoli.



I ragazzi in settimana si sono allenati molto bene, il capitano Zambianchi ha recuperato completamente dall’infortunio e l’unica variazione nella lista dei convocati riguarda Nikola Gruevski, il centro macedone classe 2001, che prende il posto del gavorranese Thomas Rocchiccioli.

Questi i convocati: Battaglini, Bambini, Zambianchi, Perin, Morgia, Furi, Ricciarelli, Simonelli, Scurti, Bocchi, Mari, Gruevski. Arbitreranno Magazzini di Bagno a Ripoli e Forte di Siena.

La classifica: Folgore Fucecchio, Dany Quarrata 24 punti; Juve Pontedera 22; Sesa Empoli 20; Opus Libertas Livorno, Costone Siena, Pall. Valdera, Galli Terranuova 18; Centro Minibasket Carrara, Brusa Us Livorno, Cooplat Ambiente Grosseto 16; Colle Basket 12; Audax Carrara 2; Liburnia Livorno 0.