La capolista Gubbio cala i suoi assi, interrotta la serie positiva dell’Atlante Grosseto

GUBBIO – Si interrompe a Gubbio la bella striscia positiva dell’Atlante Grosseto, sconfitto 7-4 dalla capolista in un match aperto fino in fondo. Dopo un paio di episodi dubbi in area umbra (incluso un fallo di mano) i locali si portano in doppio vantaggio, mentre i bianconeri accorciano con Triches continuano a fare pressione. Eugubini ancora in gol con scherma del portiere di movimento, cui segue il 3-2 ancora dell’estremo difensore maremmano su tiro libero. Secondo tempo non meno movimentato, con un batti e ribatti in area che favorisce il Gubbio ma ancora una volta l’Atlante riaccorcia il gap su schema di calcio di punizione e tocco di Davide Senesi abile a imbucarsi a rete. In questo batti e ribatti i locali si riportano avanti sfruttando una ripartenza e poi allungano fino a portarsi sul 7-3, a pochi minuti dalla fine. Quasi allo scadere, quarta rete ospite ancora con Davide Senesi a tu per tu col portiere.

“Mi spiace – ha detto il tecnico Alessandro Izzo – perché la mia squadra se l’è giocata fino in fondo a viso aperto e il risultato è anche troppo largo per quanto il Gubbio abbia meritato. A fine gara, strette di mano e anche qualche complimento. Sconfitta che non ci pesa troppo visti i pareggi delle nostre inseguitrici”.