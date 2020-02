Forza Italia: «Serve un ambulatorio pediatrico, la salute dei bambini va tutelata»

FOLLONICA – “Sono passati ormai quasi due anni dall’interrogazione che ho presentato in Consiglio comunale per chiedere lumi in merito al progetto relativo alla realizzazione di un ambulatorio pediatrico a Follonica, ma né il Comune, né tanto meno la Asl, hanno preso in considerazione la nostra proposta”. Così Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia.

“Grazie al grande impegno di un gruppo di genitori e alla raccolta di ben 7mila firme – spiega Marrini -, siamo riusciti ad ottenere la presenza di un pediatra in più sul territorio, ma si è trattata di una piccola risposta che non può essere sufficiente a risolvere quella che è una vera e propria necessità. Follonica infatti è la seconda città della provincia, con i suoi oltre 20mila abitanti, che diventano quasi 100mila nel periodo estivo, quando decine di migliaia di turisti frequentano le nostre spiagge. Fra loro, ci sono moltissime famiglie, che trascorrono le vacanze nel nostro territorio insieme ai loro figli. E’ inammissibile che i genitori, in caso di un bisogno, debbano rivolgersi al Pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia di Grosseto: più di 40 chilometri di distanza da percorrere con bambini sofferenti”.

“E’ di ieri la notizia che Follonica ha ottenuto la riconferma della Bandiera verde – continua il coordinatore provinciale di Forza Italia -: un riconoscimento che certifica quanto le nostre spiagge siano a misura di bambino e che ci rende orgogliosi, ma che avrebbe ancora un motivo in più per essere attribuito se la città potesse contare su un ambulatorio pediatrico, grave carenza che continua a creare disagi. Andrea Benini ha commentato la notizia promettendo, in caso di vittoria al ballottaggio, lavori che possano migliorare i servizi delle strutture balneari. E’ paradossale, però, che la nostra costa sia una delle località in cui si trascorrono le vacanze nel migliore dei modi, ma allo stesso tempo la salute dei più piccoli, residenti e turisti, sia messa a rischio a causa dell’assenza di un ambulatorio dedicato ai bambini”.

“Proprio per questo motivo – termina Marrini -, per l’ennesima volta, vogliamo portare all’attenzione della Asl l’esigenza di aprire a Follonica un ambulatorio pediatrico che sia a disposizione ogni giorno nel presidio sanitario di viale Europa e che venga implementato durante il periodo estivo. La nostra vuole essere soprattutto una battaglia di civiltà, che va oltre i vari schieramenti politici: con la salute dei piccoli pazienti non si scherza, infatti. La città del Golfo è una delle cartoline più belle per i turisti che visitano la Maremma in estate: una struttura sanitaria dedicata ai bambini è un dovere per far sì che Follonica meriti ancora di più la Bandiera verde”.